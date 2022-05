Essonne : une patrouille de la BAC agressée en plein jour à Draveil

Encore une fois, un petit groupe d’habitants du quartier de l’Orme des Mazières de Draveil a fait passer le message que la police n’était pas la bienvenue dans le quartier.

Il est aux environs de 19h ce mercredi 11 mai lorsque, en patrouille dans le quartier, une équipe de la Brigade anti-criminalité est l’objet d’insultes par un individu. Les fonctionnaires décident de l’interpeller pour outrage, mais celui-ci se rebelle et frappe un des policiers à coup de poing.

Cette agitation attire une quinzaine d’autres individus qui viennent en aide à l’homme que les policiers tentaient d’interpeller. Ils essaient d’empêcher purement et simplement son interpellation, ouvrant la porte du véhicule comme on peut le voir sur une vidéo filmée par l’un des belligérants et diffusée sur les réseaux sociaux.