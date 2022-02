Essonne : une personne blessée à coups de couteau à Arpajon

L’incident s’est produit cet après-midi, mardi 15 février, dans la commune d’Arpajon. Pour des raisons inconnues, un individu a attaqué au couteau une personne sur la voie publique. Les faits se sont produits dans la Grande rue, à proximité de l’intersection avec la rue Guinchard.

La victime a reçu plusieurs coups de couteau. Grièvement blessée, elle est entrée dans le magasin du traiteur chinois qui se trouvait juste à côté pour se protéger de son agresseur.

L’alerte a été donnée immédiatement. La police municipale est arrivée très rapidement sur les lieux, suivi presque aussitôt par les fonctionnaires de la Police nationale et le SAMU. C’est un policier de la BAC qui a effectué un point de compression sur la victime pour stopper l’hémorragie en attendant l’arrivée des médecins. Un acte certainement déterminant pour la victime.

« La personne a été évacuée vers un hôpital parisien après avoir été stabilisée. D’après les dernières informations que j’ai reçu il y a 30 minutes, ses jours ne sont plus en danger », confirme Christian Béraud, maire d’Arpajon.

L’auteur des coups de couteau a été interpellé par les fonctionnaires de la Police nationale. Il s’agit d’une personne sorti de l’établissement psychiatrique Barthélémy-Durand. L’agresseur et la victime ne se connaîtraient pas selon les premiers éléments obtenus par les enquêteurs, l’attaque serait donc purement gratuite.

Le maire de la ville salue ce mardi soir la promptitude de la réaction de l’ensemble de la chaîne de sécurité, de la police municipale à la police nationale en passant par les sapeurs-pompiers et le SAMU. « On voit dans ces moments l’avantage d’avoir une police municipale compétente et formée, présente sur le terrain », souligne-t-il. Il souligne également l’efficacité du dispositif mis en place et du périmètre de sécurité autour de l’incident.

Le choc pour la ville et ses habitants est fort et sera certainement marquant. « Je suis allé à la rencontre du traiteur qui est choqué. J’ai pu également aller à la rencontre du personnel de l’agence bancaire située en face. Ceux-ci ont eu un bon réflexe en fermant immédiatement l’agence afin de protéger le personnel et les clients », souligne-t-il.

Enfin, le maire s’interroge sur le traitement des personnes atteintes de troubles psychiatriques, « qu’on laisse sortir sur la voie publique alors qu’elles ne sont pas stabilisées ».

« L’intervention rapide des collègues a permis de prodiguer les premiers soins et de sauver la victime et surtout d’interpeller rapidement l’auteur poursuivi par la clameur publique. Alliance 91 tient à saluer le professionnalisme et l’engagement des policiers qu quotidien », souligne Claude Carillo du syndicat policier.