Essonne : une personne heurtée par un train à Brétigny-sur-Orge

Un grave accident de personne s’est produit ce mardi 25 août peu après 10h en gare de Brétigny-sur-Orge. Une personne a été percutée par un train circulant en gare.

En raison de cet accident et pendant l’intervention des services de secours et de sécurité, la circulation des trains est interrompue entre Juvisy-sur-Orge et les gares de Dourdan et de Saint-Martin d’Etampes.

Aucune information n’est disponible à cette heure sur la victime de cet accident. L’heure de reprise de la circulation est pour l’instant estimée à 13h.