Essonne : une piétonne meurt des suites d’un accident à Briis-sous-Forges

Vendredi 5 juin, un terrible accident a eu lieu à Briis-sous-Forges, à proximité du Carmel de Frileuse. L’accident implique le camion benne de ramassage des déchets verts.

Durant sa tournée, le chauffeur descend du camion pour aider son collègues à charger les sacs de déchets verts dans la benne. Lorsqu’il remonte dans sa cabine et redémarre, une sœur du Carmel traverse en passant au ras du camion, dans un angle où elle est invisible pour le chauffeur. La pauvre sœur a été écrasée par le camion et est décédée des suites de ses blessures.

« C’est juste atroce pour cette femme qui était selon les dires des gens qui la connaissait merveilleuse et pour cet homme qui se trouve responsable d’une mort. On déplore hélas ce genre d’accidents avec les transports scolaires ou les gosses en descendant des bus et coupent au plus près des cars dans l’angle mort du chauffeur », rappelle Christian Schoettl, maire de Janvry, sur les réseaux sociaux.