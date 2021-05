Essonne : une sexagénaire violée à Palaiseau

Les faits se sont produits dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 mai dernier à Palaiseau. Il est un peu plus de 3h du matin lorsque deux individus entrent par effraction dans une maison en forçant la porte du garage.

Réveillée par le bruit, l’habitante, âgée de 69 ans, se lève et croise alors les deux hommes en train de fouiller son habitation. Le plus sordide commence alors. L’un des deux hommes la menace avec un couteau, la repousse dans sa chambre et la viole.

La femme supplie son complice de ne pas la violer, elle le repousse et se blesse. Les deux hommes prennent alors la fuite en emportant des objets électroniques dont un téléphone et des bijoux.