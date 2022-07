Essonne : une soirée marquée par deux rixes à Evry-Courcouronnes

Les policiers ont interpellé une vingtaine d’individus qui ont participé à deux rixes entre des bandes de la commune d’Evry-Courcouronnes ce mardi 28 juin. Les deux épisodes de violence ont vu s’affronter des jeunes des quartiers des Epinettes et du Champtier du Coq.

Une première rixe a eu lieu après 19h dans le quartier des Epinettes, rue Charles Fourrier, mais a pu être apaisée par les policiers qui se trouvaient sur place ainsi que des habitants du quartier. La température était montée après qu’un jeune homme ait été percuté, semble-t-il volontairement par une voiture.

Blessé au visage sans que sa vie ne soit en danger, le jeune homme a été hospitalisé au Kremlin-Bicêtre. Les policiers avaient intercepté la voiture suspectée d’avoir servi à cette attaque. Deux de ses occupants, sur trois, avaient été interpellés.

Plus tard dans la soirée, entre 23h et minuit, c’est dans le quartier du Champtier du Coq qu’une trentaine de jeunes se sont retrouvés pour en découdre. Des équipes de la police nationale et de la police municipale se sont rendus sur place et ont pu interpeller 18 des participants.

Deux jeunes étaient blessés, l’un au visage et aux mains, l’autre à la tête, vraisemblablement à la suite d’un coup de barre de fer. Ils ont été pris en charge par les secours.