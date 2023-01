Essonne : violent accident de la route à Limours

Les sapeurs-pompiers de l’Essonne sont intervenus pour un accident de la voie publique le dimanche 8 janvier, sur le territoire de la commune de Limours.

L’accident s’est produit sur la RD988 et impliquait une voiture seule. Sur l’image fournie par le service communication des sapeurs-pompiers de l’Essonne, on peut voir le rail de sécurité couché à terre et la voiture sur le toit entre les arbres bordant la chaussée.

« Le bilan a fait état d’une victime, catégorisée en urgence absolue, sans pronostic vital engagé », précisent les sapeurs-pompiers. Ceux-ci ont effectué les opérations de désincarcération et de sécurisation d’urgence de la zone d’intervention.