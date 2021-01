Essonne : voiture volée et trafic de stupéfiants à Palaiseau

Tout commence le mercredi 20 janvier dernier. Les fonctionnaires de la Police nationale de l’Essonne repèrent un véhicule munis de fausses plaques d’immatriculation et signalé volé rue du Rocher à Palaiseau.

Un dispositif de surveillance de véhicule est mis en place par les policiers. Le lendemain, un véhicule vient se stationner à proximité du véhicule sous surveillance. Deux individus sont à bord de ce véhicule.

L’un d’entre eux ouvre le véhicule volé et cherche quelque chose à l’intérieur. Les fonctionnaires procèdent immédiatement à son interpellation et dans le même temps, ils interpellent également son comparse resté au volant du second véhicule.