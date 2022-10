Essonne : vol de carburant, 4 individus interpellés à Etampes

Les difficultés d’approvisionnement en carburant poussent certains à se montrer imaginatif quand il s’agit de faire le plein de leurs véhicules. Mais les forces de l’ordre se montrent attentives en cette période compliquée.

Dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 octobre, vers 00h45, des policiers du commissariat d’Etampes circulent sur la RN20 lorsque leur attention est attirée par une scène inhabituelle à cette heure.

Ils voient quatre personnes autour de deux véhicules et un bidon à la main. Ils s’arrêtent afin de contrôler ce petit monde et ils découvrent, à l’arrière d’une camionnette, deux cuves d’une capacité de 1000 litres. L’une est complètement remplie et l’autre ne l’est que partiellement.