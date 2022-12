Esssonne : une équipe de voleurs de câbles de cuivre interpellée

Les longues et rigoureuses investigations menées par les gendarmes de la brigade de recherche de la Compagnie de gendarmerie d’Etampes, épaulés par la Cellule d’enquête et de lutte contre les atteintes aux biens (Celab) de la même compagnie, a mis sous les verrous une équipe qui sévissait dans le sud du département.

Au début de l’année d’abord, puis avant l’été, une série de vols de câbles en cuivre avait eu lieu. Des vols qui sont loin de passés inaperçus, puisqu’il s’agit des fils en cuivre du réseau de télécommunication d’Orange par lequel passe le téléphone et l’ADSL. Début juillet, nous rapportions alors des actes identiques sur les communes de Mondeville et D’Huison-Longueville. Oncy-sur-Ecole, Le Mérévillois, Villeconin, avaient également été victimes de ce type de faits. Au total, plusieurs kilomètres de câbles avaient été dérobés ces derniers mois.

« Les premiers faits que nous avions raccroché avaient eu lieu début février. Vu la sérialité des événements, la Brigade de recherche a pris en main le dossier et mené l’enquête », explique le chef d’escadron Martin, commandent de la Compagnie d’Etampes

Sanctuarisé sur ce dossier, les effectifs de la brigade se sont donc consacrés exclusivement à ce dossier. Des surveillances particulières avaient été mises en place avec les militaires du PSIG. Les miitaires du Dispositif de gestion des événements de nuit ont également apporté leur appui. Ce travail judiciaire allié au maillage du terrain, qui a permis de recouper les heures de passage de certains véhicules ou individus a permis de conforter l’enquête.

La Celab créée fin octobre a permis de doubler les moyens humains avec une douzaine de militaires supplémentaires. « Cela nous a permis d’accélérer sur ce dossier en concentrant plus de force sur cette enquête », précise-t-il, soulignant l’adaptabilité des gendarmes capables de passant de l’activité quotidienne d’une brigade à un travail d’investigation intense. Le commandant de Compagnie entend bien continuer à se servir de la Celab pour donner une dynamique aux affaires judiciaires en cours à l’avenir.

Tout ce travail a donc permis, fin novembre, une vague d’interpellation a été menée par les gendarmes et six individus ont été mis sous les verrous. L’enquête des gendarmes avait permis de faire le lien entre les actions de ces individus, et un certain nombre de vols de câbles de cuivre enregistrés dans le Sud-Essonne.

Au total, une centaine de gendarmes ont été impliqués dans les investigations au cours des derniers mois, ainsi que deux chiens qui ont permis de chercher des preuves au cours des perquisitions menées. Deux véhicules ont également été saisis par les militaires.

La suite de l’affaire sera maintenant suivie avec attention. En effet, ces vols de cuivre perturbent fortement la vie locale. Téléassistance des personnes âgées en panne, services publics stoppés, entreprises ne pouvant plus exercer leurs activités et personnes en télétravail ne pouvant plus travailler, les conséquences de ces actes sont nombreuses et coûtent à l’ensemble de la collectivité.