Incendie dans une maison de Corbeil-Essonnes

Les sapeur-pompiers sont intervenus pour un feu dans une habitation individuelle qui s’est produit à 13h40 ce vendredi 30 octobre.

Le feu s’est produit dans la cuisine du domicile. Les sapeurs-pompiers, au nombre de 18 et venus de 5 centres de secours, ont éteint l’incendie au moyen d’une lance à eau.

La famille de 4 personnes avait évacué les lieux avant l’arrivée des pompiers. Une femme de 37 ans, incommodée par les fumées, a été laissée sur place après avoir été examinée par l’équipage du du véhicule de secours et d’assistance aux victimes, et l’infirmière du Service de santé et de secours médical.