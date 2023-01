Influenza aviaire : 1 cas détecté en Essonne, 110 communes sous surveillance

L’inquiétude autour de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) monte d’un cran. Après la mise sous vigilance d’une cinquantaine de communes fin décembre après la détection de deux cas dans le Val-de-Marne, un cas a cette fois été comptabilisé en Essonne.

« Le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) a été identifié le 6 janvier 2023 sur une Buse variable retrouvée morte le 28 décembre 2022 à Villebon-sur-Yvette (91). Il s’agit du troisième cas positif confirmé dans la faune sauvage depuis le 19 décembre 2022 en Île-de-France. Ce virus, qui circule activement en Europe par l’intermédiaire des oiseaux migrateurs ou parmi la faune sauvage autochtone, est particulièrement contagieux et pathogène pour les oiseaux », indique la préfecture de l’Essonne ce vendredi 13 janvier.

En raison de la découverte de ce cas à VIllebon-sur-Yvette, la zone de contrôle temporaire (ZCT) de 20 km autour du lieu de découverte des oiseaux infectés comprend 110 communes du département de l’Essonne (liste à découvrir ci-dessous).

« À l’intérieur de cette zone, diverses mesures sont déployées afin de protéger les élevages de volailles d’une potentielle contamination par la faune sauvage, notamment un renforcement des mesures de biosécurité (mise à l’abri des oiseaux), une surveillance renforcée des élevages (analyses de laboratoires) et une adaptation des activités cynégétiques (appelants de gibier d’eau et gibier à plumes) », précise la préfecture.

Si la consommation de viande, de foie gras et d’œufs, et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volaille, ne présente aucun risque pour l’homme. Afin de préserver les élevages et éviter la propagation de l’épizootie, il convient surtout de :

de ne pas s’approcher ni nourrir les oiseaux sauvages et plus particulièrement dans cette ZCT.

pour éviter la diffusion du virus à d’autres oiseaux, l’ensemble du public doit éviter de fréquenter les zones humides (bords des étangs, des mares et des rivières) où stationnent les oiseaux sauvages, y compris en leur absence, du fait de la possible présence de virus dans les fientes et les sols souillés.

Les autorités rappellent que toute mortalité d’oiseaux sauvages dans cette zone, sans cause évidente, doit être signalée à :