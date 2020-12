La chute d’une poutre de 400t interrompt le RER C entre l’Essonne et Paris

La chute d’une poutre de 400t interrompt le RER C entre l’Essonne...

Tôt ce mardi 1er décembre, une poutre de plusieurs tonnes s’est effondrée sur les rails du RER C suite à un incident sur un chantier à Tolbiac-Masséna. Aucun blessé n’est à déplorer mais le trafic des trains se trouve totalement interrompus sur la ligne C entre les gares de Juvisy ainsi que de Massy-Palaiseau, en direction ou depuis la gare de Paris-Austerlitz.

C’est une poutre béton d’un poids de 400 tonnes qui a chuté sur les voies du RER C causant de nombreux dégâts à la caténaire et peut-être même à d’autres endroits de l’infrastructure. Des experts sont sur place pour évaluer les dégâts et un scénario de remise en état.

Plusieurs milliers d’usagers de l’Essonne sont de ce fait impactés par l’arrêt de la circulation sur la ligne C et doivent se reporter sur les lignes D ou B du RER pour se rendre vers Paris et la petite couronne.