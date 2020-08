La gendarmerie de Guigneville-sur-Essonne fermée pour cause de Covid-19

Depuis le mardi 25 août dernier, l’accueil du public de la Gendarmerie de Guigneville-sur-Essonne est fermé. En effet, plusieurs personnels de la brigade présentaient des symptômes qui, après des tests, se sont révélés positifs.

« Alors que nous demandons aujourd’hui au public d’être vigilant, et les gendarmes étant au contact de la population, il n’était pas question pour nous de créer un cluster en Essonne. Nous avons donc décidé, dans une mesure préventive, de fermer l’accueil du public et de mettre l’ensemble du personnel à l’isolement afin qu’ils puissent se faire tester », confirme-t-on du côté du Groupement de gendarmerie de l’Essonne.

La continuité du service assurée

La Gendarmerie de Guigneville-sur-Essonne et ses 25 personnels à l’isolement n’a pas provoqué de rupture de service. « Notre capacité opérationnelle nous a permis d’assurer l’intégralité des interventions et des patrouilles avec du personnel frais et disponible », précise encore la gendarmerie.