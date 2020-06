La gendarmerie de l’Essonne remet 150 masques FFP2 à l’ARS

C’était à la fin du mois d’avril, les militaires de la brigade territoriale de gendarmerie mettait fin aux activités d’un commerçant qui vendait de manière illégale des masques de type FFP2.

Un peu plus d’un mois après, le Lieutenant Heslon, commandant la brigade territoriale de Nozay, et et le maréchal-des-logis-chef Tailly ont remis ce vendredi 5 juin au matin, quelques 150 masques FFP2 à Julien Galli, délégué départemental de l’Agence régionale de santé.

Cette remise officielle a eu lieu dans les locaux de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France.