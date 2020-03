Le coronavirus s’étend en Ile-de-France

Dans son point diffusé ce soir et rendant public les éléments d’information disponibles ce 14 mars, l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France confirme la diffusion rapide du virus Coronavirus COVID-19 dans la région.

Ainsi, depuis le 13 mars à 18h, ce sont 376 nouveaux cas de la maladie qui ont été confirmés dans la région. Sur ces 1240 malades, 155 patients sont hospitalisés ce soir.

Aucune précision n’est donnée quant à l’évolution précise de la pandémie dans les différents départements de la région.

Comme le reste de la France, l’Ile-de-France et l’Essonne sont concernées par les annonces faites ce soir par le Premier ministre et la fermeture, dès minuit des commerces non essentiels comme les bars, les restaurants, les cinémas, les discothèques.

Au total, 300 cas graves nécessitant une hospitalisation sont recensés dans toute la France. Plus de la moitié se trouvent donc en Ile-de-France l’une des régions les plus touchée du territoire national.

Afin de limiter la propagation du virus les autorités demandent :

Pour toute la population : appliquer et faire appliquer les mesures barrière, réduire l’ensemble de ses contacts, aucune réunion ou déplacement inutile, télétravail, établissements scolaires fermés ;

Pour les sujets fragiles : rester confiné à domicile, ne pas recevoir, sorties réduites à l’essentiel, pas de contact avec les enfants.

Pour les personnes malades peu symptomatiques : rester confiné à la maison, ne pas surcharger les appels au centre 15, rester à la maison.

Attention : si des difficultés de respiration apparaissent, il faut appeler le 15.