Le ministre de l’Intérieur vient soutenir les pompiers à Etampes

La blessure d’un sapeur-pompier par balle ce mardi 14 juillet à Etampes a provoqué un intense émoi médiatique, à juste titre. Ce soir, mercredi 15 juillet, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin est venu apporter son soutien aux pompiers d’Etampes, mais aussi de toute la France.

Accueilli par le député-maire d’Etampes Franck Marlin, le président du SDIS Dominique Echaroux, le président du Conseil départemental François Durovray et le sénateur de l’Essonne Olivier Léonhardt, le ministre de l’Intérieur a salué chacun des sapeurs-pompiers avant d’adresser à la presse un message de grande fermeté.

Réaffirmant son soutien à l’ensemble des sapeurs-pompiers de France et disant son dégoût face aux actes commis hier soir à Etampes. « Cette agression qui a été commise sur lui est une agression contre la République. L’année dernière il y a eu 2045 pompiers agressés, 2045 agressions contre la République.

La République est partout chez elle. Les pompiers sont partout chez eux. Et ceux qui agressent les pompiers, qui donnent de leur temps et parfois leur vie pour sauver les autres, se mettent en dehors de la République.

Je suis donc venu dire ce mot de compassion pour les pompiers, leur dire qu’on les soutiendra et que j’ai pris la décision, après avoir consulté le Premier ministre, que chaque fois que les forces de l’ordre seront attaqués, gendarmes, policiers, chaque fois qu’un pompier sera agressé, le ministère portera systématiquement plainte et qu’un œil particulier sera désormais accordé pour la protection des sapeurs-pompiers et des forces de l’ordre.

Mon travail c’est de protéger les forces de l’ordre. Je suis venu ici à Etampes, comme je l’ai dit précédemment, pour dire que la République ne va pas reculer, que les pompiers ne vont pas reculer, que les forces de l’ordre ne vont pas reculer et que la République ne va pas reculer devant les agressions honteuses qu’ils connaissent ».

Un message fort adressé à l’ensemble de la chaîne de sécurité par le ministre de l’Intérieur. Gérald Darmanin a confirmé s’être entretenu avec le sergent-chef blessé après le Conseil des ministres cet après-midi soulignant le caractère traumatisant de la blessure et l’attaque contre « l’uniforme de solidarité de la République ».

Le ministre s’est ensuite réuni avec les élus locaux, les sapeurs-pompiers et leurs représentants, ainsi que le préfet de l’Essonne sur la situation de la sécurité à Etampes et dans le département.

A Etampes cette venue du ministre de l’Intérieur sera sans doute appréciée des sapeurs-pompiers du centre de secours principal, victime de nombreuses agressions violentes au cours des derniers mois dont une à la machette, mais également de toute l’Essonne.

Le nombre d’agressions depuis le début de l’année contre les pompiers est en effet en hausse, avec 53 au 1er juillet contre 45 à la même date il y a un an. Mais c’est surtout le caractère de plus en plus violent de ces attaques qui inquiète les sapeurs-pompiers.

Ce mardi 14 juillet, un drame a été évité de justesse. Mais pour beaucoup, la crainte, c’est seulement que l’échéance n’ait été retardée et qu’un drame ne se produise dans quelques jours, semaines ou mois. C’est maintenant qu’une action ferme est nécessaire et c’est ce message qui a été transmis au ministre de l’Intérieur.