Le port du masque obligatoire en Essonne

Comme suite aux annonces du Premier ministre Jean Castex ce jeudi 4 mars, le Préfet de l’Essonne Eric Jalon a pris ce vendredi 5 mars un arrêté rendant obligatoire le port du masque sur l’ensemble du département de l’Essonne.

Cet arrêté prend effet à compter de ce samedi 6 mars à 0h. Concrètement, le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes âgées de plus de 11 ans, dès l’entrée dans une agglomération et dans les parcs et jardins.

Concrètement, dès que l’on rentre dans une commune ou un hameau, après le panneau en signalant l’entrée, le port du masque devient obligatoire. De même, dès l’accès aux parcs et jardins, le port du masque est obligatoire.