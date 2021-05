Les policiers caillassés par 200 personnes à Corbeil-Essonnes

Tout a commencé lorsque deux équipages des brigades spécialisées de terrain (BST) de la police nationale contrôlent un individu vers 21h ce samedi 1er mai au niveau 29 avenue Léon-Blum, quartier des Tarterêts, à Corbeil-Essonnes.

Les 2 équipages des BST étaient ensuite la cible d’un caillassage de la part d’un individu qui se trouvait au 27. Après avoir jeté plusieurs projectiles, l’individu était mis en fuite par les policiers.

Mais la scène n’était pas passée inaperçue. Environ 200 personnes se trouvaient sur le stade de foot à côté où un match se déroulait. La foule s’est alors retournée contre les policiers qui venaient d’intervenir.

Les 200 personnes hostiles caillassaient alors à leur tour les deux équipages. Les médiateurs présents sur place n’ont pas réussi à les raisonner.

Au cours de cet affrontement, les policiers ont été la cible de tirs de mortiers, de jets de pierres et également d’un cocktail molotov. Les deux équipages se sont retrouvés encerclés par les mis en cause.

Grâce à l’usage de leurs moyens de défense et en se repliant vers le parc Aimé-Césaire, ils ont réussi à quitter les lieux indemnes.

Du côté du syndicat Alliance PN91 on note « une nouvelle intervention sur le fil du rasoir face aux violences dont sont systématiquement la cible les policiers » et on salue le professionnalisme des fonctionnaires qui a permis d’éviter une issue plus grave.