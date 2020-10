Les voitures volées en Essonne partaient en Afrique et en Europe

C’est un réseau qui agissait sur l’ensemble du territoire de la région Ile-de-France pour envoyer des voitures vers l’Afrique et l’Europe qui a été démantelé par les gendarmes. Les neuf auteurs de ce réseau ont été interpellés les militaires dans les communes de Fresnes (94), Villejuif (94), L’Haÿ-les-Roses (94) et Corbeil-Essonnes.

Ces interpellations ont été faites dans le cadre d’une enquête diligentée par la Brigade de Recherches de Palaiseau de la Gendarmerie nationale. Une vingtaine d’enquêteurs de tout l’arrondissement de Palaiseau ont par ailleurs procédé aux différentes investigations et auditions liées à cette enquête.

Deux containeurs ont été saisis au port du Havre et des boxes ont été perquisitionnés en Seine-et-Marne, permettant le découverte de 12 véhicules récemment volés, qui vont pouvoir être remis rapidement à leurs propriétaires. Ces véhicules récents s’apprêtaient à quitter le territoire national par voie maritime.

Du 5 au 9 octobre dernier, l’opération judiciaire conduite par la compagnie de gendarmerie de Palaiseau a mobilisé une centaine de gendarmes avec les Pelotons de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie de Melun, Rambouillet, Palaiseau, Étampes et Évry.

Les neuf individus ont été présentés au Tribunal Judiciaire d’Evry dans le cadre de vols en bande organisée et d’association de malfaiteurs. Ainsi, 5 des mis en cause ont été placés en détention et 3 autres sous contrôle judiciaire dans le cadre de l’ouverture d’une information judiciaire. Le dernier a été maintenu en détention.