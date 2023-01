L’Essonne placé en vigilance orange pour vent violent

Météo France a émis un bulletin d’alerte, plaçant l’Essonne en vigilance Orange ce lundi 16 janvier. De fortes rafales de vent sont, en effet, attendues avec le passage au-dessus du département de la dépression Gérard. Ce bulletin d’alerte est valable à partir de 10h jusqu’au milieu d’après-midi.

« En milieu de matinée, le vent de sud-ouest va se renforcer. Jusqu’en début d’après-midi, les rafales de sud-ouest à nord-ouest avoisineront 90 à 100 km/h voire 110 km/h très ponctuellement notamment dans le sud de la région », détaille Météo France.

Par mesure de précaution, face au risque de chute d’arbres, tous les parcs et jardins publics de l’Essonne sont fermés au public. Il est recommandé de limiter ses déplacements et d’avoir la plus grande prudence si ceux-ci sont indispensables.