Montgeron : La concession Mercedes ravagée par un incendie

Selon les premiers éléments, le feu serait d’origine criminelle.

Dans la nuit du 19 au 20 juillet, à 1h17, un incendie s’est déclaré dans la concession Mercedes de Montgeron, rue Mercure. Trois individus ont été vus en train d’escalader la grille d’enceinte et de prendre la fuite pendant que les flammes ont totalement détruit le bâtiment. Les véhicules stationnés à l’intérieur et sur le parking ont également été ravagés par le feu. Les riverains ont été confinés à leur domicile à cause de la fumée le temps de l’intervention des sapeurs-pompiers. La piste criminelle est pour l’instant privilégiée par les forces de l’ordre mais aucune interpellation n’a encore eu lieu.