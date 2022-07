Pas de trains sur le RER C entre Juvisy et Austerlitz

[MAJ 8h50] « Le trafic reprend entre Juvisy et Paris-Austerlitz et entre Massy-Palaiseau et Paris-Austerlitz dans les deux sens de circulation. Il reste fortement ralenti sur l’ensemble de la ligne après une panne sur les installations du gestionnaire de réseau », annonce la ligne C.

Depuis 7h40 ce vendredi 1er juillet, le trafic des trains est totalement interrompu sur la ligne C du RER entre les gares de Juvisy-sur-Orge et de Paris-Austerlitz.

« Un incident informatique empêche actuellement d’aiguiller correctement les trains dans le secteur de Choisy-le-Roi », expliquent les modérateurs du RER C sur les réseaux sociaux.