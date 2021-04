Policiers brûlés à Viry : des peines plus clémentes prononcées en appel

En première instance, huit personnes avaient été condamnées à des peines allant de dix à 20 ans de réclusion criminelle : un à dix ans, deux à 12 ans, trois à 18 ans et deux à 20 ans. Les cinq autres ont été acquittées, « alors que le parquet avait demandé des peines allant de 20 à 30 ans de réclusion criminelle », indiquait le parquet général dans sa décision de faire appel le 10 décembre 2019.

Le verdict rendu public ce dimanche 18 avril du procès en appel voit cette fois huit personnes être acquittées et cinq condamnées. Trois d’entre ont été condamnés à 18 ans de prison, un à 8 ans de prison, et le dernier à 6 ans. Des peines également plus légères qu’en première instance.

Une bagarre dans le box des accusés

Ce verdict plus clément qu’il y a deux ans n’a pas totalement satisfait les individus dans le box des accusés. A la lecture de celui-ci, une bagarre générale a démarré dans le box des accusés, nécessitant l’intervention d’une trentaine de policiers et gendarmes. Les heurts se sont ensuite propagés dans la salle d’audience, où étaient présentes les familles des accusés.