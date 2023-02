RER C : la circulation interrompue entre Juvisy et le Sud de l’Essonne

Décidément, pas une journée ne se passe sans que les usagers des transports en commun ne souffrent de désagréments en tous genres. Ce jeudi 9 février, c’est pour des raisons techniques que la situation est totalement interrompue au Sud de la gare de Juvisy-sur-Orge.

Depuis 7h ce matin, la rupture d’une caténaire au niveau de Brétigny-sur-Orge entraîne l’interruption totale de la circulation des RER entre Juvisy-sur-Orge et Dourdan d’un côté, ou Etampes de l’autre. Aucun train ne circule donc dans les deux sens.

Dans un secteur où la seule offre de transports en commun est la ligne C, c’est une énorme galère pour les usagers de la ligne. Seules quelques lignes de bus peuvent servir d’offre de rabattement. La seule option crédible est la voiture.

Les équipes techniques sont sur place, et un rétablissement pourrait avoir lieu vers midi au plus tôt selon les estimations annoncées par la ligne C sur les réseaux sociaux.