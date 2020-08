Ris-Orangis : un policier à l’hôpital suite à un guet-apens

Le membre de la CSP d’Evry a reçu un projectile sur la tête, en pleine intervention pour une rixe sur le plateau de Ris-Orangis. Touché au front, il pourrait souffrir d’une fracture du plancher orbital.

Dans la nuit de lundi à mardi, deux équipages de la CSP d’Evry interviennent sur le plateau de Ris-Orangis. Appelées pour une rixe qui mettrait aux prises une dizaine d’individus, les forces de l’ordre progressent vers les lieux. C’est à ce moment qu’un projectile est lancé sur les policiers, atteignant l’un d’eux à la tête. Immédiatement acheminé vers l’hôpital, l’homme présente alors une plaie ouverte de 5 à 8 centimètres au niveau du front. Il pourrait également souffrir d’une fracture du plancher orbital.

« En ce moment, la situation est compliquée, on tourne presque à un blessé par jour, déplore une source policière. En pleine crise du Covid-19, de nombreuses personnes restent à leur domicile alors qu’ils partent habituellement en vacances, ce qui amène beaucoup de tensions. »

Autre exemple malheureux qui illustre la situation délicate des forces de l’ordre en cette période de vacances scolaires, un équipage de la PS d’Evry a été pris à parti ce mercredi matin. Une mineure en fugue et deux individus se sont en effet opposés à l’intervention des policiers, blessant l’un d’eux. Une altercation qui s’est déroulée dans le quartier des Tarterêts à Corbeil-Essonnes et a abouti sur deux interpellations, en plus de la mineure.