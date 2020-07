Cette nuit, peu après minuit, les agents de la BAC de Sainte-Geneviève-des-Bois ont repéré un véhicule signalé volé. Le conducteur et deux passagers circulaient sur la route de Corbeil avant d’abandonner la voiture et de prendre la fuite rue Pasteur. Les trois jeunes, âgés de 17 à 20 ans, ont été interpellés par la BAC de Sainte-Geneviève et celle d’Arpajon.