Soirée « crise de nerfs » pour les usagers du RER D

Hier, mercredi 10 mars, un incident dû à l’arrachage d’une caténaire, a conduit à l’interruption pendant plus de 4 heures du trafic sur la ligne D du RER, ayant pour conséquence d’énormes difficultés pour les usagers à rentrer chez eux après leur journée de travail. Mais pour environ 300 d’entre eux, cela a été un véritable enfer.

Dire que la soirée a été pourrie pour les usagers de la ligne D ne rend pas compte de ce qui s’est passé hier mercredi. Bloqués pendant des heures dans un train en pleine voie, sans solutions, des scènes inimaginables dans la région capitale ont été vécues par les usagers en aucun point digne d’un pays civilisé.

La colère des passagers était forte et ne risque pas de retomber ce matin au vu de la description de ce que les passagers ont pu vivre. « On y est cher passager bloqué ce soir une femme veut faire pipi le train est bloqué depuis 2h pas de toilette dans vos super nouveau train avec port usb. Une solution pour cette femme qui va dans pas longtemps devoir se faire dessus et sentir une gêne énorme », témoigne un usager.

« Dans le #RERD. Wagon bloqué depuis des heures entre 2 gares. Ça chie ça pisse à l’étage dans des sacs plastiques et là c’est le drame. Le sac plastique d’une dame était troué. Tous entassés en bas pour survivre au gaz. C’est Bagdad, ça bombarde et ça gueule », décrit un autre.

« Depuis 19:05 c’est maintenant 00:25 qu’il y’a un train pour pouvoir me ramener dans ma gare, Franchement le #RERD », s’agace une autre. « Merci pour cette fabuleuse soirée. On a fait « Koh Lanta » et « Pékin Express » en même temps. Si non niveau dédommagement on aura quelques chose on c’est comme pour la grève de l’année dernière on aura rien. Si non bonne nuit », conclut une dernière.

« Ce genre d’incident arrive environ une fois l’an, mais la dernière fois, c’était début février. C’est toujours la galère dans la gestion de ces incidents là sur le RER D, que ce soit en terme d’information ou en gestion des usagers qui finissent par se retrouver sur les voies. Pourquoi ne voit-on pas une amélioration ? », s’interroge l’association Sadur des usagers du RER D.

Ce matin, la circulation des trains étaient encore perturbée suite à l’incident de la ville. Les trains ne marquent pas l’arrêt à Le Vert de Maison dans les deux sens, ainsi à la gare de Créteil et de Villeneuve en direction de Melun et Corbeil Essonne.

Les 3 associations Adumec, RER D Val de Seine et RERD- Très insuffisant vont saisir ensemble IdF Mobilités à propos du blocage du RER D hier soir.

Les associations veulent aborder principalement deux sujets :

La fragilité du matériel et de l’infrastructure, qui ne peut être provoquée que par une mauvaise organisation de sa maintenance

Et surtout l’absence complète de prise en charge des voyageurs. Non seulement les voyageurs ont passé des heures dans des trains arrêtés en pleine voie, mais ils se sont retrouvés nombreux libérés de leurs trains à 23h00 ou beaucoup plus tard, sans bus, sans train, sans voiture pour terminer leurs trajets. Y a-t-il eu des malaises dans les trains ? Et comment alors traiter le sur accident ? Imagine t-on aussi une rupture de caténaire dans le tunnel et 10 à 20.000 voyageurs bloqués dans le noir loin des stations pendant des heures ?

« En interpelant IdF Mobilités, c’est l’autorité Organisatrice que nous voulons mobiliser pour non seulement analyser les causes de l’événement et savoir les éviter, mais aussi pour exprimer les exigences de service minimales pour garantir la sécurité des voyageurs », indiquent les associations;