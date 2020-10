Un policier a été renversé à Savigny-sur-Orge

Le fonctionnaire de police a été transporté dans un état grave par les secours. Son pronostic vital est engagé.

Ce mercredi 14 octobre, vers 1h20 du matin, un équipage de la Bac de Juvisy-sur-Orge effectue une ronde près de l’avenue de la Résistance, à Savigny-sur-Orge. Les policiers remarquent alors un véhicule Peugeot 3008 noir, stationné à l’entrée d’une allée, prêt à partir. A son bord un chauffeur et trois individus à pied, autour de la voiture.

Au moment de procéder au contrôle de ces personnes, le conducteur démarre en trombe, renverse un des fonctionnaires de police et prend la fuite. Quant aux autres individus, ils ont également réussit à s’enfuir.

Le policier blessé, dans un état très grave, a été pris en charge par le Samu et transporté au Centre hospitalier de la Salpetrière dans le coma.

Un policier blessé chaque jour en Essonne

Chez les policiers c’est la colère. « Depuis le confinement, nous avons un policier blessé chaque jour en Essonne. Nous avons subi des actes de violence tous les jours durant tout l’été. Il y a un sentiment d’impunité chez les délinquants qui ne sont pas condamnés assez lourdement quand un policier est agressé, c’est la réalité des choses », s’emporte Claude Carillo, du syndicat Alliance.

Après les policiers attaqués et brûlés le 8 octobre 2016 à Viry-Chatillon en Essonne, le 8 octobre 2020 à Herblay (95) où deux policiers ont été attaqués et ont vu leurs armes retournées contre eux, et cet acte volontaire hier soir « qu’est ce qu’il faut de plus », s’interroge Claude Carillo qui confie que ce mercredi 14 octobre « la colère habite tous les policiers ».

Les réactions politiques sont déjà nombreuses avec, en premier lieu celle du président du Département de l’Essonne François Durovray sur Twitter.