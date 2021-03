Vaccination contre la Covid-19 en Essonne : le point à fin février

La vaccination a commencé le 6 janvier dernier en Essonne, d’abord pour les professionnels de santé et dans les EHPAD avant d’être étendue aux personnes âgées de plus de 75 ans ou aux personnes dites sensibles. Après 8 semaine, où en est-on.

Au total, ce sont 62 842 doses de vaccin qui ont été administrées dans le département. Il s’agit pour 39 842 doses de premières injections. Ce sont donc 23 000 personnes qui ont reçu les deux doses de vaccin nécessaires en Essonne.

Au sein des EHPAD, 6 668 premières injections et 4 454 secondes injections ont été réalisées auprès des résidents. Dans les centres de vaccination ouverts dans les communes de l’Essonne, 38 303 personnes de plus de 75 ans ont reçu le vaccin. En une semaine, ce sont 9 759 doses de vaccins qui ont été administrées.

Depuis le 15 février, et jusqu’au 31 mars, ce sont plus de 17 000 nouveaux rendez-vous de première injection qui ont été ouverts. Grâce à l’avancée de la vaccination, les premières injections réalisées en centre de vaccination vont augmenter significativement au cours des prochaines semaines : il y en aura 4 950 en cette première semaine de mars, 5 500 la semaine du 8 mars, et enfin 6 000 la semaine du 15 mars.

La carte des centres de vaccination a également évolué en ce début du mois de mars avec l’ouverture de deux nouveaux centres à Ris-Orangis et Mennecy, ainsi que d’une unité temporaire à Etréchy.

« Elle est susceptible d’évoluer de nouveau à partir de mi-mars ou de début avril pour accompagner l’accroissement des doses de vaccins disponibles ; les services de la préfecture et de l’ARS engagent donc, notamment avec les communes qui s’étaient proposées, un nouveau travail de planification », indique la préfecture de l’Essonne.

Le vaccin AstraZeneca est disponible

Enfin, depuis la dernière semaine du mois de février, le vaccin AstraZénéca est distribué aux pharmaciens et médecins de ville pour le public des 18-65 ans avec des facteurs de co-morbidité.

« Nous rappelons que ce dernier est à destination des personnes âgées de 18 à 65 ans et réservé à ce stade aux professionnels de santé des établissements de santé, de la médecine de ville, des sapeurs-pompiers et des professionnels de l’aide à domicile », précise la préfecture de l’Essonne.