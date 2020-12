Violences conjugales : la gendarmerie de l’Essonne au front

La lutte contre les violences conjugales passe par de la prévention. C’était d’ailleurs l’objet de la signature ce mercredi 16 décembre par le préfet de l’Essonne avec le président du Conseil Départemental et la Procureure de la République d’Évry-Courcouronnes du plan départemental de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles (un article sera publié dans notre édition du jeudi 24 décembre).

Mais il faut également poursuivre l’action contre les violences qui ont lieu, hélas, chaque jour dans notre département. Ainsi dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 décembre, c’est à trois reprises que les militaires de la gendarmerie de l’Essonne ont dû intervenir aux quatre coins du département pour des cas de violences conjugales.