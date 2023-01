Vol à l’arraché, cambriolage et dégradations : les faits divers du week-end en Essonne

Vol à l’arraché, cambriolage et dégradations : les faits divers du week-end...

Du vendredi 6 au dimanche 8 janvier, plusieurs faits divers ont eu lieu aux quatre coins de l’Essonne.

Ce vendredi 6 janvier, à 9h30 en gare de Saint-Chéron, un adolescent qui se rendait vers Dourdan a été la victime d’un vol à l’arraché de son téléphone portable et de ses airpods. Les auteurs du vol ont été interpellés et mis en garde à vue quelques minutes plus tard par les gendarmes.

A Gif-sur-Yvette, des dégradations ont eu lieu au stade. La porte d’entrée des vestiaires a été fracturée, les portes intérieures endommagées, de la peinture a été aspergée sur les murs et les extincteurs vidés. Une enquête est en cours.