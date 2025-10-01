Handball (Coupe de France) : Massy renverse Saint-Raphaël et signe un exploit retentissant

Lanterne rouge de ProLigue, le Massy Essonne Handball a créé la sensation ce mardi soir au COS en sortant Saint-Raphaël (StarLigue) en 16es de finale de la Coupe de France, au terme d’un match renversant (38-36).

Une bonne bouffée d’oxygène. Derniers de ProLigue, le MEHB a signé l’un des plus beaux exploits de son histoire en faisant chuter le Saint-Raphaël Var Handball (StarLigue), ce mardi soir lors des 16es de finale de la Coupe de France (38-36). Une victoire inattendue, tant les dynamiques et les divisions opposaient les deux équipes sur le papier. Mais sur le terrain, Massy a fait parler le cœur et l’orgueil.

Malgré un début de match accroché (3-4, 6e), les Essonniens ont subi la pression et les contres varois dans le premier acte. Porté par Drevy Paschal et Micke Brasseleur (3 buts chacun), Saint-Raphaël prenait le large (11e, 6-8), puis s’échappait en début de deuxième mi-temps (20-27, 37e). À ce moment-là, peu d’observateurs auraient parié sur un retour des coéquipiers du pivot Jotham Mandiangu.

Lucas Jametal-Hubert en feu

Mais les hommes d’Ibrahima Diallo, eux, y ont toujours cru. S’appuyant sur une défense retrouvée et un public en fusion, les Massicois vont signer un incroyable retournement de situation. L’arrière gauche massicois Lucas Jametal-Hubert, en feu (11 buts), lance la révolte, suivi par un collectif parfaitement soudé. L’égalisation puis le passage en tête au début du money-time (31-30, 48e) font chavirer le COS. La fin de match est tendue, accrochée, mais Massy ne tremble pas. Alors que Saint-Raphaël tente de recoller (36-34, 57e), le capitaine Antoine Conta surgit pour intercepter un ballon décisif à 90 secondes du terme, scellant l’exploit des Massicois (38-36, 60e). L’aventure Coupe de France se poursuit donc pour les Massicois qui affronteront Nîmes (StarLigue), le 10 décembre prochain au COS.

« Je suis très content de la manière dont on a joué. Défensivement on les a mis en difficulté et en attaque, on a quand même mis 38 buts, ce n’est pas rien. On est sur le bon chemin. Quand on met du rythme, on est dans le coup, déclare Ibrahima Diallo, déjà tourné vers le déplacement à Ivry ce vendredi. Il ne faut pas se tromper d’objectif. La coupe, c’est bien, mais c’est fini, on passe à autre chose. Désormais, on est focus sur Ivry. »

Jérémy Andrieux

MASSY (ProLigue) – SAINT-RAPHAËL (StarLigue) : 38-36 (18-20).

Arbitres : MM. Lahache et Soubrie.

Massy. Gardiens : Peled (6 arrêts / 21 tirs dont 1/3 sur pen.), Taillefond (3/22 dont 0/1 sur pen.). Joueurs de champ : Coache (1 but / 1 tir), Mandiangu (7/9 dont 1/2 sur pen.), Linéré (2/3), Lekiby-Elila, Sculo (2/2), Suretet (5/7), Tounkara, Jametal-Hubert (11/15), Pintor, Conta (7/8 dont 3/4 sur pen.), Saché (0/1), Crabol (2/6), Malonga-Biyoudi, Pontlevoy (1/5). Entr. : Diallo.

Saint-Raphaël. Gardiens : Demaille (3 arrêts / 10 tirs dont 1/3 sur pen.), Rataboul (12/39 dont 1/3 sur pen.). Joueurs de champ. : Lang (1 but / 2 tirs), Gorgibus, Curcio (0/1), Mapu (3/5), Marquez (3/4), Dessites (2/4), Bataille (1/1), Augustine (2/2), Vigneron, Siuda, Perez (3/4), Mohamed (8/8 dont 1/1 sur pen.), Brasseleur (5/7), Paschal (8/11 dont 2/3 sur pen.). Entr. : Braux.