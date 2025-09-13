Handball (ProLigue) : Massy battu sur le fil par Sarrebourg

Renversé par Sarrebourg (22-24), ce vendredi soir au COS, le Massy Essonne Handball a concédé sa deuxième défaite de suite en championnat.

Massy peut nourrir des regrets. Après sa terrible débâcle collective à Valence en ouverture de la saison (22-37), les Massicois voulaient redresser la barre face à une équipe de Sarrebourg à sa portée. C’est ce qu’ils ont réussi à faire en première période. Avec une défense agressive et une attaque bien huilée, les joueurs d’Ibrahima Diallo ont montré que le naufrage valentinois n’était qu’un lointain souvenir. À la pause, Massy est devant (13-10). « En première période, il y a eu de bonnes choses. On était bien dans notre projet. C’était toujours le cas en deuxième mi-temps, mais on a eu trop d’échecs au tir et surtout, on ne court plus. Il n’y avait plus de montées de balles », peste Ibrahima Diallo, le coach des Lions qui a vu l’avance de son équipe fondre comme neige au soleil lors du deuxième de la deuxième période (13-14, 37e).

La deuxième période va alors prendre des allures de combat de boxe. Massy et Sarrebourg se rendent coup pour coup. Si le gardien essonnien Félix Taillefond tente de garder ses coéquipiers dans le match en enchaînant les parades (12 arrêts), le portier gardien croate de Sarrebourg, Stipe Puric, sème le doute dans les esprits massicois (14 arrêts). Sur une belle dynamique depuis le retour des vestiaires, Sarrebourg creuse l’écart (15-17, 43e). Profitant de quelques balles perdues par les visiteurs, les coéquipiers du capitaine Antoine Conta parviennent à inverser la tendance pour reprendre l’avantage (21-19, 51e). Étouffante et sous tension, la fin de match offre un dernier round de folie au public du COS venu en nombre. Mais malheureusement pour Massy, la victoire lui échappe après un superbe tir du demi-centre Marius Randriantseheno, suivi d’un arrêt décisif de Stipe Puric, dans les ultimes secondes (22-24). « Je suis très frustré. On a les ballons pour tuer le match et on rate douze ou quinze tirs à six mètres. Donc, à partir de ce moment-là, il n’y a pas de débat », pointe Ibrahima Diallo, le technicien des Lions.

Jérémy Andrieux

MASSY – SARREBOURG : 22-24 (13-10). Arbitres : MME. Paradis et M.Rolland.

Massy. Gardiens : Taillefond (12 arrêts dont 2/5 sur pen), Peled (0/1 sur pen.). Joueurs de champ : Mandiangu (2 buts / 3 tirs), Linéré (2/7), Lekiby-Elila (0/3), Sculo (1/1), Suretet (6/10), Postec (3/8), Jametal-Hubert (2/3), Pintor, Saché (1/1), Crabol, Pommier (0/2), Conta (3/4), Coache (2/2). Entr. : Diallo.

Sarrebourg. Gardiens : Puric (14 arrêts), Nomede-Tisseur. Joueurs de champ : Randriantseheno (6 buts / 7 tirs), Traoré (5/6 dont 4/5 sur pen.), Morel (1/1), Capelle, Frechou (2/5 dont 0/1 sur pen.), Benoist (0/1), Fossou Nanas (0/1), Aillaud, Abie Resende (5/5), Saussay (1/3), Semba, Indjai (1/4), Douceht (3/5). Entr. : Diaw.