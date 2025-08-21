La rivière commence dans la rue : les jeunes de Dannemois font de la prévention

La commune de Dannemois a pris une initiative originale pour sensibiliser la population à la protection de la rivière.

Ici commence notre rivière ! Le message qui figure sur les clous dorés ayant pris place depuis la fin du mois de juillet dans les rues de la commune est limpide. Protéger la rivière, préserver la qualité de l’eau, cela commence par le bon comportement de toutes et tous dans les rues.

Cette installation est venue concrétiser un travail mené depuis plusieurs années avec le Conseil municipal des enfants. « Dès le début du mandat, nous avons travaillé assez vite avec le Conseil municipal des enfants sur plusieurs projets et notamment sur l’environnement », rappelle Johanna Hamoniaux. Rapidement, une découverte faite par les enfants donnent l’idée d’un projet. L’eau absorbée par les avaloirs situés dans les rues va directement à la rivière. Il convient donc pour éviter toute pollution de sensibiliser la population aux rejets qu’ils peuvent effectuer.

Tandis que la réflexion sur le projet suit son cours, les enfants effectuent un recensement des avaloirs. Au total, ils en dénombrent 64 dans toutes les rues de Dannemois.

Le premier village à prendre cette initiative

Finalement, à l’instar de ce que l’on peut voir dans les villes du bord de mer, il est décidé de faire passer un message de sensibilisation devant chaque avaloir. Finalement, le choix se porte sur la pose de clous dorés. « Une solution esthétique, qui a été approuvée par l’architecte des bâtiments de France », précise Richard Heysen, maire de la commune. D’un coût global de 6 000 €, pose comprise, ce projet a également reçu le soutien financier du Syndicat mixte des bassins versants de la rivière Ecole, du ru de la Mare-aux-Evées et de leurs affluents (Semea).

Les clous sont disposés devant les avaloirs dans les rues du village.



L’installation a débuté dans les rues le jeudi 31 juillet et s’est pousuivie durant la première quinzaine du mois d’août. Aujourd’hui, les clous dorés ont pris place devant les 64 avaloirs du village et ne peuvent qu’attirer l’œil des passants. « Pour nous, c’est un projet important, avec une dimension forte de sensibilisation à la protection de l’environnement et de notre cadre de vie », insiste Richard Heysen. Le maire et l’équipe municipale sont d’ailleurs particulièrement fiers que ce projet porté par les jeunes générations soit le premier de ce type sur le territoire de la communauté de communes des Deux Vallées et dans le département de l’Essonne. « Nos interlocuteurs du Semea nous ont même dit qu’ils regrettaient de ne pas avoir eu cette idée eux mêmes », souffle l’édile.

La démonstration que les idées ne manquent pas à Dannemois et que les élus, jeunes ou adultes, s’investissent pour nos biens communs les plus chers : nos cours d’eau et notre environnement.