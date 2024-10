Essonne : venez à la Fête de la Pomme à Vayres-sur-Essonne ce dimanche

Le dimanche 20 octobre, la commune de Vayres-sur-Essonne accueille la 11ème édition de sa traditionnelle Fête de la Pomme, une journée tournée vers le terroir et l’artisanat local.

La commune de Vayres-sur-Essonne et son Comité des fêtes attend une foule nombreuses pour le week-end du 19 et 20 octobre afin de célébrer la pomme sous toutes ses formes, dans une ambiance familiale. De 10h à 18h, la petite commune du sud de l’Essonne présente diverses animations autour du fruit star de l’automne : la pomme. Ici, les traditions agricoles se mêlent aux préoccupations écologiques actuelles.

Un marché du terroir made in Essonne

Chaque année, le public a l’opportunité de rencontrer ou de retrouver des producteurs originaires de l’Essonne. Des stands mettent en vente une large gamme de produits issus de l’artisanat local. Parmi les temps forts de la journée, il y a une exposition des variétés anciennes de pommes, une démonstration de dressage de chiens de berger et une conférence sur le zéro déchet.

La presse sera là

Dans une ambiance familiale, petits et grands pourront assister au pressage de leurs propres fruits (uniquement sur réservation au 01.64.57.90.19 ou par mail : [email protected]), avec une limite de 50 kg par participant. C’est l’occasion d’assister à la transformation des pommes en jus frais.

Pour les plus jeunes, il y a des stands avec des jeux traditionnels de kermesse, du tir laser et un manège. Une mini-ferme pédagogique sera présente pour enchanter tous les amoureux des animaux. La veille, le samedi 19 octobre, de 14h à 18h, un après-midi ludique est consacré aux familles avec des ateliers de cuisine autour de la pomme, un atelier créatif intitulé « Patapom' ». Une restauration sur place est possible avec la présence de food-trucks.