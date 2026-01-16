Municipales 2026 : à Dourdan, l’opposition fait l’union

Les élus des groupes d’opposition Ensemble Dourdan Avance, Dourdan au Cœur et Dourdan La Liste Citoyenne ont décidé de se réunir en vue de l’élection municipale de mars prochain.

Ils étaient membres de listes différentes en 2020. Près de 6 ans plus tard, les membres des trois groupes d’opposition et leurs leaders respectifs Maryvonne Boquet, Fabrice Baron et Youcef Bouabdallah se réunissent pour le scrutin à venir.

Cette union peut sembler étonnante à qui n’est pas un observateur habitué de la vie politique dourdannaise de ces dernières années, mais elle semblait pourtant inéluctable. « Nous avons appris à nous connaître. Depuis 2020, les Dourdannais subissent la politique de M. de Carvalho et de sa majorité municipale : aucun investissement structurant, aucune politique de sécurité ou de tranquillité publique, aucune politique climatique, un recul de la démocratie avec des réunions publiques sur invitation uniquement, aucune transparence sur les principales décisions municipales, des commerçants mis en conccurrence avec des prestataires extérieurs et éphémères sur la plupart des événements de la commune », souligne Maryvonne Boquet, maire de 2014 à 2020.

Si on retrouvera sur la liste des Dourdannais socialistes, écologistes, du centre et de la droite, qu’on ne s’y méprenne pas, leur seul point commun n’est pas leur opposition au maire sortant. « Nous nous sommes découvert bien plus de points communs que de différences : les valeurs republicaines, la volonté de faire vivre une démocratie locale sans exclusive, l’honnêteté intellectuelle, la force de nos convictions sur les sujets majeurs que sont l’urgence climatique, l’urgence démocratique ou encore l’urgence sociale. Nos discussions ont été constructives et la constitution de la liste Dourdan en Commun est la suite logique de ce travail », insiste Fabrice Baron.

Ils ont Dourdan en commun donc, et également la volonté de faire vivre la politique locale d’une autre manière. « Nous proposerons une nouvelle méthode. Ces six années dans l’opposition ont aussi révélé un temps perdu, parfois un mandat pour rien sur des enjeux essentiels. Dourdan en commun réunira des élus expérimentés et des citoyens engagés pour inventer des solutions nouvelles, audacieuses et réalistes, capables de répondre aux défis écologiques, démocratiques et financiers de la commune », complète Youcef Bouabdallah.

La tête de liste de la future liste Dourdan en commun devrait être dévoilée officiellement dans les semaines à venir.

