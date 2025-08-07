Naturistes en Essonne, ils ne veulent pas se rhabiller

[DOSSIER] La réputation d’Héliomonde n’est plus à faire. Des quatre coins du département ou même de l’Île-de-France, lorsqu’on entend ce nom, on sait que l’on parle du camping naturiste phare de la région. Seul problème aujourd’hui, ses fidèles résidents ont reçu une missive du nouveau propriétaire leur indiquant que le camping deviendrait « textile » au 1er janvier 2026. Ils ont décidé de ne pas se laisser faire.

A lire dans ce dossier :

Héliomonde, plus qu’un camping, un havre de paix

Inauguré en 1961 sur une superficie de 47 hectares, le camping Héliomonde devient alors le plus grand camping naturiste d’Île-de-France. Il l’est toujours aujourd’hui et est devenu une véritable institution. Mais les choses risquent de changer dans les mois qui viennent.

Depuis 64 ans, les pratiquants du naturisme viennent à Héliomonde pour se couper du monde. Mais, après le rachat par le groupe CapFun, cela risque de changer. Le groupe spécialisé dans le camping avait repris la gestion d’Héliomonde en 2022. « Il louait le site au propriétaire du terrain. Dans le contrat de gestion il y avait l’obligation de maintenir le caractère naturiste du camping », indique Julien, l’un des membres de l’association Osélio qui s’est créée pour faire entendre la voix des résidents. Il y avait une autre clause ouvrant la voie à un rachat du terrain par le groupe. Cela a été chose faite au mois de juin dernier. « Trois semaines plus tard, tous les résidents recevaient un courrier leur indiquant qu’Héliomonde deviendrait un camping textile au 1er janvier 2026 », se souvient le membre de l’association. Cette notification leur a été faite par un recommandé daté du 24 juin. Dans ce courrier, le groupe justifie sa décision par un manque de chiffre d’affaires du fait du naturisme.

« Aujourd’hui, il n’y a absolument rien d’équivalent en Île-de-France. Héliomonde à Saint-Chéron, c’est tout bonnement exceptionnel. […] Si on le fait disparaître, pour 90 % des gens, ce serait faire une croix sur la pratique ».



Ce courrier a été un choc, mais malheureusement pas forcément une surprise.

