Athlétisme : PML en quête de motivation

Pascal Martinot-Lagarde défendra son titre de champion de France du 60 m haies ce week-end à Liévin où il devrait disputer sa dernière course de la saison, les mondiaux ayant été reportés.

Avec le report en 2021 des Mondiaux en salle de Nankin (Chine) – en raison de l’épidémie de coronavirus –, les championnats de France Elite, organisés ce week-end à Liévin (Pas-de-Calais) prennent un tour nouveau en devenant le sommet de l’hiver en salle pour les meilleurs athlètes français. Ces championnats constituent désormais une étape importante avant les deux grands rendez-vous de 2020 : les Jeux olympiques de Tokyo (du 31 juillet au 9 août pour l’athlétisme), et les championnats d’Europe de Paris (du 25 au 30 août)

PML à six centièmes du record de France

Selon Benjamin Crouzet, référent sprint et haies à la DTN, « le report des Mondiaux enlève un peu d’adrénaline aux athlètes, mais il résout aussi pour certains un dilemme : fallait-il disputer ces Mondiaux, alors que la période de qualification pour les Jeux est si proche ? » Ce n’était pas le cas de son protégé, Pascal Martinot-Lagarde, qui s’était préparé dans l’optique de ces mondiaux. « J’avais très envie d’y aller pour me frotter au top niveau. Mon plus gros problème désormais est de trouver une source de motivation pour les championnats de France qui devaient offrir une sélection. Les mondiaux étant reportés, il n’y a plus de « carotte » », commente le champion d’Europe du 110 m haies. Un mal pour un bien pour son entraîneur. « Le report peut faire gagner deux semaines de préparation. Et c’est important en vue des Jeux, estime Benjamin Crouzet. Reste que la saison en salle permet de se jauger, de savoir où on en est. Sur une année olympique, l’événement majeur est évidemment les Jeux. Et ces championnats de France resteront une indication importante. »

Auteur de 7″47 au meeting World Indoor Tour de Liévin, le 19 février, PML pointe au premier rang du bilan hivernal sur 60 m haies loin devant le jeune (20 ans) Jeanice Laviolette (Stade Lamentin), 2e avec un chrono de 7″67, et Aurel Manga (US Créteil), crédité de 7″68. « Je suis tout près de mon record personnel (7″45) et pas loin non plus du record de France (7″41). Ça peut être une motivation, d’autant que la piste de Liévin est très rapide », lance Pascal Martinot-Lagarde, qui tentera de décrocher un huitième titre en salle samedi soir (finale à 19h50).

Le hurdler de l’ES Montgeron ne sera pas le seul athlète essonnien présent. Ils seront dix au total. A suivre plus particulièrement les jeunes Laureen Maxwell (Athlé 91) à la hauteur (samedi à partir de 15h30), et Pablo Matéo (Lisses AC) sur 200 m (finale dimanche à 16h55), tous deux champions de France juniors le week-end dernier à Miramas (Bouches-du-Rhône).

Les deux triple sauteuses de l’ES Montgeron, Anne-Suzanna Fosther-Katta et Victoria Josse, qui avaient réalisé le doublé aux derniers championnats de France espoirs, tenteront de se mêler à la lutte samedi pour une place sur le podium. Anne Tournier-Lasserve, la présidente de l’ESM, attend également beaucoup du sprinter iranien Hassan Taftian. Co-détenteur de la meilleure performance française de la saison sur 60 m (6″64), il ne peut toutefois prétendre au titre (finale samedi à 19h18).

Aymeric Fourel

Les autres athlètes essonniens engagés sont Céline Bausivoir (Athlé 91) sur 200 m, Madelin Abega (Athlé 91) sur 60 m haies, Tiphaine Selbonne (Athlé 91) à la hauteur et David Sombe (Elan 91) sur 400 m.