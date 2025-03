Basket-ball (N3) : Massy n’est pas tombé dans le piège

L’ES Massy a montré les muscles pour remporter le derby essonnien de N3 sur le parquet de l’ES Viry-Chatillon (78-65)et prendre les commandes du championnat par la même occasion.

La marche a une nouvelle fois été trop haute pour l’ES Viry-Chatillon. Comme lors du match aller, l’ES Massy n’a pas eu à forcer son talent pour écarter Viry de son chemin. « Peu importe le contexte et le rythme du match, il fallait l’emporter en faisant des sacrifices, souligne Thomas Pennellier, l’entraîneur massicois qui a pu s’appuyer sur une grosse défense de ses joueurs et une large domination au rebond. On a connu un début de match délicat en butant sur leur défense de zone, mais on s’est mis dedans lorsque le match s’est durci avec quelques mauvais coups. Mais c’est un derby, il fallait s’attendre à ça. » Légèrement devant à la pause (39-32), les Massicois ont ensuite appuyé sur l’accélérateur dans le troisième quart-temps pour laisser Viry-Chatillon en fond de grille. À l’entame du dernier acte, Massy n’avait plus qu’à gérer ses vingt points d’avance. L’occasion pour Thomas Pennellier de redonner un peu de temps de jeu à son meneur Damien Mailleux (7 minutes), victime d’une déchirure du biceps il y a quelques semaines. En plus de confirmer sa suprématie du territoire, l’ES Massy a profité de la défaite (63-68) de Bourbourg (3e) à Beauvais (8e) pour s’emparer de la place de leader du championnat. « Je ne suis pas étonné de la défaite de Bourbourg à Beauvais, car plein d’équipes se sont cassées les dents là-bas, y compris nous, souffle Pennellier déjà tourné vers la réception de Bihorel (6e) ce samedi (20h) à Camus, l’un des poils à gratter de la poule F de N3. Il y avait eu quelques échauffourées à la fin du match là-bas. On avait gagné de peu, donc ils vont vouloir leur revanche (82-80). C’est une équipe qui va nous poser des problèmes, mais on doit être en capacité de répondre à ce défi. »



Encore un effort pour Viry-Chatillon

Malgré la défaite, Bastien Cauderlier était plutôt satisfait de la partition de ses joueurs. « Même si Massy nous a été supérieur, on a montré de belles choses. C’était plutôt positif dans le contenu. Je suis content de ça, car on ne l’a pas tout le temps montré face aux grosses équipes », déclare l’entraîneur des Canaris, qui a pu s’appuyer sur la belle prestation offensive de Matthieu Didier (22 points). Avec une victoire d’avance sur l’ASPTT Rouen, premier relégable, Viry-Chatillon serait bien inspiré de l’emporter à Malakoff (5e) ce samedi (20h). Une mission qui s’annonce compliquée, mais pas impossible chez un adversaire qui n’a plus rien à jouer cette saison. « C’est une équipe très solide et bien coachée qui voudra se reprendre après sa défaite contre Saint-Maur. Mais comme notre maintien n’est pas encore assuré, on va jouer le coup à fond pour s’imposer », souffle Bastien Cauderlier.

Jérémy Andrieux



VIRY-CHATILLON – MASSY : 65-78 (18-20, 14-19, 19-20, 14-19). Arbitres : MM. Blanes et Triffault.

Viry-Chatillon : Guibouret (14 points), Bouandzi (7), Silvestre-Vitalien, Bruck (3), Prouchandy (7) puis Abadjeck (2), Didier (22), Duchemann, Matuvanga Ndo (8), Blaton (2). Entr. : Cauderlier.

Massy : Mbengue (4 points), Medetognon (13), Goribé (cap., 14), Mongo Som (2), Laplace-Gomis (10) puis Mailleux, Weber-Coly (3), Boumpoutou (5), Bah (12), Mendès (12) Nominé (3), Tanda. Entr. : Pennellier.