Découvrez un village en Beauce

La Maison du Tourisme Cœur de Beauce, située au sud d’Etampes, à Orgères-en-Beauce, propose, en partenariat avec les villages de Beauce, de faire découvrir aux visiteurs les trésors cachés de leur village. Ces visites sont l’occasion de belles promenades à travers des lieux historiques durant lesquelles de nombreux thèmes sont abordés : histoire, architecture,

nature,….

Les visites se font, sur réservation, avec un nombre limité de personnes et respecterons les gestes barrières et les normes sanitaires liés à l’épidémie de Covid-19. Réservations obligatoires au 02 37 99 75 58 ou [email protected]

• Mardi 27 juillet à 15h : Le Mée (28) – (Cloyes-les-Trois-Rivières) – (réservation avant le 25 juillet 18h)



La visite débutera par le Château de Villebeton où vous pourrez admirer les extérieurs. Puis vous déambulerez dans le bourg de Le Mée, petit village à la limite du Loir-et-Cher et de l’Eure-et-Loir pour découvrir ses maisons typiques en pierre, son ancienne école, sa mare ou encore l’église Sainte Marie Madeleine datée de la fin du XIIe – début du XIIIe siècle. Pour terminer l’après-midi, vous vous rendrez à la Motteraye, petit hameau de le Mée ou vous pourrez vous ressourcer au bord de l’Aigre. La visite

s’achèvera autour du verre de l’amitié offert par la municipalité.

• Jeudi 29 juillet à 15h : Gallardon (28) (réservation avant le 27 juillet 18h).

Ruine d’un ancien donjon du XII ème siècle, l’Epaule de Gallardon n’aura plus de secret pour vous. Cette tour

constitue les restes d’un château-fort du Xe siècle détruit en 1443 par ordre du dauphin, futur Charles VII. La visite vous emmènera jusqu’à l’église fondée au XIe siècle par Herbert de Gallardon et qui porte l’empreinte de trois époques architecturales (romane, gothique et renaissance). Puis vous pourrez admirer

l’hôtel des Marmousets, splendide logis comportant une façade en bois et en encorbellement, donnée comme l’une des plus belles de France. La visite s’achèvera autour du verre de l’amitié offert par la municipalité.

• Dimanche 1er août à 15h : Ormes (45) (réservation avant le 30 juillet 18h). Partez à la découverte d’Ormes et de son histoire à travers cette visite de village au cœur de 19e siècle. Le parcours des principaux sites de la commune sera accompagné de l’écoute de certains épisodes du Podcast « DESTINATION INATENDUE – Ormes 1896, l’incroyable aventure de Laura et Félix » réalisés par les classes de CM2 de l’école Jacques Prévert ».

• Retrouvez la suite de la programmation sur https://www.tourismecoeurdebeauce.fr