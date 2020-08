Delphine de Vigan sur les chemins de son enfance yerroise

Non classé

A l’occasion des 10 ans de Chemins d’Ecrivains sur RTL, le journaliste Bernard Lehut rediffuse chaque dimanche à 12h45 une de ses plus belles émissions. Ainsi, il invite à se replonger dans la vie d’auteurs phares, professionnelle et/ou personnelle. L’émission de ce dimanche 9 août sera consacrée à Delphine de Vigan à Yerres. La romancière connaît bien le département, puisqu’elle a passé une partie de son enfance dans cette ville, entre ses 5 et 10 ans.

Très sentimentale, la romancière confie sur les ondes : « J’aime bien me souvenir des jolies choses, et cela en fait partie« . L’émission, qui dure une quinzaine de minutes, a été spécialement tourné là où a grandi l’écrivaine. 35 ans après, l’auteur de Rien ne s’oppose à la nuit revient sur place. Elle y évoque entre autres ses années heureuses vécues dans le département, ses souvenirs et sa vie au quartier des Godeaux.