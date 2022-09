Essonne : à Dourdan on forme les cyclistes de demain

La rentrée du Cyclo sportif dourdannais (CSD) passe par le forum des associations ce week-end.

Le Cycle sportif dourdannais est une institution parmi les associations dourdannaises. Depuis des décennies, elle réunit les passionnés de la petite reine et se consacre ces dernières années, à la formation des jeunes grâce à son école de vélo. A l’aube de cette nouvelle année qui commence, le club se prépare à accueillir de nouveaux jeunes passionnés de vélo.

«Au sein de l’école de vélo, nous accueillons les enfants à partir de l’âge de 6 ans. Notre école de vélo accueille tous les enfants jusqu’à la catégorie benjamin, à 12 ans», précise Pierre-Alexis Rouquier, président du CSD. L’école de vélo, c’est là où les enfants sont éduqués au maniement du vélo. Equilibre, maîtrise de leur machine et apprentissage du sprint et de la compétition d’une manière générale font partie des basiques que les éducateurs inculquent aux enfants.

« Pour les plus petits jusqu’à benjamin inclus, nous nous entraînons sur le plateau derrière la gymnase Ventura. Parcours entre quilles, passage sous des barres permettent de travailler l’équilibre et la maîtrise du vélo », détaille le président.

L’hiver, il ne faut pas avoir peur de se salir. Le cyclo-cross est en effet l’activité principale au cours de la mauvaise saison. Celle-ci se pratique sur un terrain sécurisé sur la route de l’Abbaye de l’Ouÿe.

Préserver l’histoire d’un club présidé en son temps par Michel Audiard

Le reste de l’année, « pour les plus grands et les plus aguerris, nous effectuons des sorties sur route avec au minimum deux adultes pour encadrer les enfants et une voiture en fin de cortège », précise le président pour qui la sécurité est essentielle.

Cette école de vélo est la dernière dans le Sud du département. Aussi, lorsqu’il y a un peu plus d’un an le CSD s’est retrouvé sans président, et que l’hypothèse d’une fusion avec le Vélo Club d’Etampes a été envisagé, les membres de l’association ont décidé de préserver le club, cet élément clé, et son histoire.

«C’était important pour nous de maintenir cette école de vélo dans le Sud-Essonne. Les parents auraient dû sinon amener les enfants dans le nord du département pour pratiquer leur passion», confie le président. Ce qui aurait représenté un frein à la pratique du sport.

Si le nombre de pratiquants est modeste, près d’une vingtaine, la passion est toujours forte. « Les jeunes qui sont au sein du club sont vraiment passionnés par le sport. Ils suivent de près l’actualité du sport et sont vraiment fans», souligne Pierre-Alexis Rouquier.

Préserver le CSD, c’est aussi préserver une longue histoire pour le club, dont l’un des présidents a été Michel Audiard, un fou de la petite reine. Ce week-end, sur le forum des associations, le club effectuera des démonstrations sur le plateau d’évolution avec la volonté de recruter des jeunes pousses pour cette saison qui débute.