Essonne : fin de l’alerte sécheresse sur la vallée de l’Orge

Par arrêté préfectoral du jeudi 27 octobre, la préfecture de l’Essonne constate que le seuil d’alerte et de vigilance n’est plus atteint sur l’Orge et ses affluents.

En effet, le seuil de vigilance d’un débit de 0,25 mètres cube par seconde à Saint-Cyr-sous-Dourdan et celui de 1,6 mètres cube par seconde à Morsang-sur-Orge ne sont plus atteints.

Les restrictions d’usage de l’eau sont donc levées pour l’Orge et ses affluents. Il s’agissait de la dernière zone en Essonne concernée par des restrictions de l’usage de l’eau.