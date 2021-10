Essonne : où faire votre marché de Noël jusqu’à fin décembre ?

Vins fins et champagnes, produits locaux et de terroir, décorations de Noël, artisanat… Les marchés de Noël débutent en novembre et offrent de nombreuses occasions de faire le plein de cadeaux et de bons produits pour les fêtes de fin d’année ! L’occasion aussi parfois, comme l’an dernier à Dourdan avec l’association No Joke, de rencontrer le vieil homme en rouge, ses rênes et ses lutins, de lui donner sa liste de cadeaux ou de faire un petit selfie….

NOVEMBRE

Bondoufle

 Du vendredi 19 au dimanche 21 novembre à la salle des fêtes et rue de Villeroy : stands, animations, petit train…

Chamarande

 Organisé par l’association Trait d’Union les samedi 13 (13h-18h30) et dimanche 14 novembre (10h-18h30) à la salle des associations au bout de la gare et à la salle des fêtes grande rue.

Gometz-le-Châtel

 Marché de Noël de la Caisse des écoles Dimanche 28 novembre à l’espace culturel Barbara.

Janvry

 Les 26, 27, 28 novembre.

Mennecy

 Samedi 27 et dimanche 28 novembre à l’espace JJ-Robert avec de nombreux exposants mais aussi des animations pour les enfants.

Pussay

 Marché de Noël du Comité des fêtes samedi 27 et dimanche 28 novembre de 10h à 17h30 à la salle des fêtes.

Saclay

 Samedi 27 (14h-19h) et dimanche 28 novembre (10h-18h) au gymnase de Favreuse.

Villemoisson-sur-Orge

 Samedi 27 et dimanche 28 novembre à la salle polyvalente des Erables (COSEC).

Vauhallan

 Samedi 27 et dimanche 28 novembre sur la place du Général-Leclerc avec une patinoire.

DECEMBRE

Athis-Mons

 Samedi 11 et dimanche 12 décembre sur la place Jean-Jaurès. Inscriptions ouvertes jusqu’au 13 novembre sur www.mairie-athis-mons.fr.

Boissy-sous-Saint-Yon

 Samedi 11 et dimanche 12 décembre au complexe du Jeu de Paume.

Champcueil

 Samedi 4 et dimanche 5 décembre sur la place de la mairie. Visite du Père Noël le samedi de 17h à 19h.

Corbreuse

 Dimanche 5 décembre.

Etampes

 Samedi 11 et dimanche 12 décembre.

Fontenay-le-Vicomte

 Samedi 18 et dimanche 19 décembre.

Forges-les-Bains

 Samedi 11 et dimanche 12 décembre dans le Parc des Thermes.

Itteville

 Les samedi 11 et dimanche 12 décembre à la salle Marcel-Cerdan.

Janvry

 Les 3, 4, 5 décembre.

Morsang-sur-Seine

 Samedi 4 et dimanche 5 décembre à la salle polyvalente Les Montelièvres.

Palaiseau

 Les 3, 4, 5 décembre.

Paray-Vieille-Poste

 Samedi 11 et dimanche 12 décembre. Inscriptions au 01.60.48.80.60.

Plessis-Saint-Benoist

 Samedi 11 décembre après-midi dans la cour de l’école.

Roinville-sous-Dourdan

 Dimanche 19 décembre.

Saint-Germain-lès-Corbeil

 Samedi 11 décembre de 16h à 23h.

Saint-Pierre-du-Perray

 Samedi 11 décembre de 16h à 23h.

Saulx-les-Chartreux

 Organisé par le Comité des fêtes les samedi 4 (10h-19h) et dimanche 5 décembre (9h-18h) au gymnase Pablo-Picasso. Rens. 01.69.34.25.73.

Soisy-sur-Ecole

 Organisé par les « Amis de Soisy » les samedi 18 et dimanche 19 décembre.

Tigery

 Du vendredi 10 au dimanche 12 décembre. Rens. 01.64.85.18.45.

Villiers-sur-Orge

 Samedi 11 et dimanche 12 décembre.

Villiers-le-Bâcle

 Samedi 4 décembre à la Maison pour Tous et Ferme du Bel Air.

Viry-Chatillon

 Organisé par l’association des commerçants et artisans de Viry-Chatillon les vendredi 3 (17h-21h), samedi 4 et dimanche 5 décembre (10h-19h) sur la place des Martyrs de Chateaubriand.