Essonne : une exposition inclusive à découvrir à Dourdan

Le centre culturel accueille une exposition réalisée par des personnes en situation de handicap du vendredi 29 septembre au dimanche 8 octobre.

Depuis plusieurs mois, le foyer de vie « Fontaine Bouillante » de Sainte Mesme à côté de Dourdan prépare une exposition exceptionnelle. Ce sont les personnes accueillies par le foyer qui ont réalisé les œuvres exposées en peinture sur le thème de Delaunay et Kandinsky dans tous leurs états.

En photo, le public pourra découvrir le portrait d’œuvres connues en peinture retravaillé Cette exposition est un événement exceptionnel pour les participants aux ateliers. En effet, les expositions à l’extérieur de l’institution n’ont pas lieu tous les ans.

«Cette année nous avons travaillé sur les cercles des couleurs, comme souvent, mais cette fois-ci avec un support, un jeu en bois tout banal, mais pour ce public, ce jeu comme un puzzle rendait cet apprentissage avec le mélange de couleur plus concret, visible, palpable. Ils étaient très motivés», indique Dagmar Nickel, éducatrice spécialisée qui a accompagné le public du foyer sur ce projet.

Le choix de Kandinsky et Delaunay s’est fait naturellement. Kandinsky avait déjà fait l’objet d’un travail précédemment, et comme Delaunay, le travail sur les cercles étaient un point commun chez les deux artistes.

Dépasser le handicap et ne voir que l’Art

«Nous nous sommes appuyés sur ces deux peintres pour faire d’autres tableaux en libre interprétation, tout en étant guidés», précise l’éducatrice. Un travail de longue haleine. Il faut au minimum deux séances en atelier pour qu’un résident réalise un tableau. Comme toujours, la pratique artistique a captivé les résidents du foyer. «Delaunay a tellement plu que je leur ai proposé, au fil du temps, quatre séances différentes sur lui», ajoute Dagmar Nikel.

Ces ateliers sont un vrai espace de créativité au sein duquel les éducateurs spécialisés et diplômés laissent un maximum de liberté aux personnes handicapées, selon les capacités de chacun. «On se laisse guider par les résidents, parfois on arrive beaucoup plus loin que ce que l’on avait imaginé. Pour d’autres, il y a un vrai apprentissage. Certains ont vraiment acquis le savoir du mélange des couleurs à bon escient. Pour une grande partie des résidents, je leur donnais uniquement les trois couleurs primaires: jaune, rouge et bleu plus le noir et le blanc », détaille-t-elle.

Et le résultat a tout pour surprendre. Les amoureux des arts et les autres sont invités à venir découvrir cette exposition à partir de ce week-end et pour une semaine au centre culturel.

Pour ceux qui ont réalisé cet atelier, résidents ou éducateurs, le souhait est de voir le public venir avant tout pour la démarche artistique et « voir comment on peut interpréter différemment un thème », « avoir un autre regard sur le handicap ». D’ailleurs, un petit groupe de résidents sera sur place pendant les heures d’ouverture, avec les encadrants. L’occasion d’échanger avec eux sur le fruit de leur créativité.

• Rens. Exposition peinture et photos du samedi 30 au dimanche 8 octobre. Ouverture les samedi et dimanche de 10h à 19h, et du lundi au vendredi de 14 à 19h. Vernissage vendredi 29 septembre à 17h. Un atelier d’écriture autour de ces tableaux sera proposé le dimanche 1er octobre à 17h. Pot de clôture le dimanche 8 octobre à 17h.