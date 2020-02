Football américain [Elite] : Les Corsaires d’Evry en reconstruction

Avec un nouveau staff, les Corsaires d’Evry espèrent dans un premier temps valider leur maintien avant de parler de play-off.

Une page pratiquement blanche. Si le roster essonnien n’a presque pas bougé durant l’intersaison (sept arrivées pour aucun départ), ce n’est pas le cas du staff. Après quatre années à la tête des Corsaires, Jean-Robert Bortulus et le club évryen ont décidé de mettre fin à leur collaboration l’an passé. Il a été remplacé au pied levé par Saïd Iguedjtal, l’un de ses adjoints lorsqu’il était aux Gladiateurs de La Queue-en-Brie (D2) de 2011 à 2013. « C’est un coach qui a l’expérience de ce niveau », confie Xavier Euzenat, le président des Corsaires. Le nouvel entraîneur d’Evry sera assisté de Brice-Linh Pallier (ligne défensive), Chris Elo (ligne offensive), Nathanael Jean (defensive back) et « Jawad » (linebacker). Un plus quand on sait que « JR » Bortulus était au four et au moulin ces dernières années. « C’est important d’avoir des coachs de position. Cela permet de scinder le groupe et de le faire travailler », confie le dirigeant essonnien.

Objectif maintien

« Je préfère déléguer certaines tâches car je n’aime pas coacher seul. En plus, ce sont des jeunes du club qui vont m’épauler », explique Saïd Iguedjtal, prêt pour le combat.

L’an passé, les Corsaires, alors promus, avaient réussi leurs débuts (deux victoires en trois matchs) avant de s’effondrer et d’hypothéquer une participation aux play-offs. « On

s’est vu trop beaux, se souvient Xavier Euzenat. On a réalisé un départ canon puis on s’est écroulés mentalement. On avait réussi à assurer l’essentiel en obtenant le maintien mais on n’avait pas réussi à se qualifier pour les play-offs. C’était clairement un échec. »

Un échec que les Evryens tenteront d’effacer cette saison, même si la tâche semble compliquée. « On a un objectif de reconstruction. On va prendre les matchs les uns après les autres mais la priorité reste le maintien en Elite », lance le coach essonnien qui lancera sa saison ce samedi au Parc des Loges (19h) contre un promu, les Vikings de Villeneuve-d’Ascq. « Il faudra être sérieux et ne pas se faire surprendre par une équipe qui est sur une bonne dynamique. »

Jérémy Andrieux

