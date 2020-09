Football [Coupe de France, 3e tour] : De belles et de mauvaises surprises

Seize clubs de l’Essonne disputaient ce dimanche le 3e tour de la Coupe de France. Onze d’entre eux, dont les deux clubs de District, le FC Grigny et le FC Lissois, se sont qualifiés pour le prochain tour les 3 et 4 octobre.

L’aventure continue pour le FC Grigny, le petit poucet essonnien de la Coupe de France. Entré lors du tour du cadrage le 30 août dernier, le club de Départemental 4 s’est qualifié pour le 4e tour en s’imposant 4-1 sur la pelouse de Saint-Arnoult-en-Yvelines (D5) dimanche après-midi. Il sera accompagné d’un autre club de District, le FC Lissois (D2), tombeur 4-2 de Fontainebleau (D1). C’est l’une des deux belles surprises de l’après-midi, l’autre étant à mettre au crédit du Val d’Yerres/Crosne (R2). Les joueurs d’Antonio Tavarès ont éliminé Meaux, pensionnaire de N3 (2-1). Le club de la Seine-et-Marne est l’une des quatre formations franciliennes de ce niveau à être passées à la trappe lors de ce 3e tour qui marquait leur entrée en lice. Et parmi elles, le CS Brétigny, battu 1-0 sur la pelouse de l’ES Parisienne (R2).

Outre Brétigny, Viry-Chatillon (R1) et l’US Grigny (R2) ont également été élilinés par des clubs hiérarchiquement inférieurs. Les Castelvirois sont tombés face à l’UJA/Maccabi paris (R2) à l’issue des tirs au but. Et les Grignois ont chuté (1-2) à Limeil-Brévannes (D1).

On aura donc treize clubs essonniens au 4e tour (les 3 et 4 octobre) : les onze qualifiés de ce dimanche (2 N3, 7 Ligue, 2 District) qui seront rejoints par Fleury et Sainte-Geneviève, les pensionnaires de N2. Ils connaîtront leurs adversaires ce mardi lors du tirage au sort.