Football [Coupe de France] Six clubs essonniens au 5e tour

Six clubs essonniens ont réussi à se hisser au 5e tour de la Coupe de France dimanche dernier. Ils connaitront leurs adversaires ce mercredi à 15h.

Six des treize clubs essonniens engagés dimanche dernier au 4e tour de la Coupe de France ont réussi à composter leur billet pour le tour suivant. L’ESA Linas/Montlhéry (N3) et le CO Les Ulis (N3) n’ont pas tremblé contre le Val d’Europe (R2, 0-5) et Lisses (D2, 0-3). Ce fut plus compliqué pour les entrées en lice de Sainte-Geneviève Sports (N2) et du FC Fleury 91 (N2) sur les pelouses d’Epone/Mézières (D1, 1-0) et Montfermeil (R2, 2-1). Qualification également pour le FC Courcouronnes (R2) qui a surclassé (4-0) le FC Morangis/Chilly (R2). Vainqueur (2-0) de Trilport (D1), le FC Paray (R3) sera le petit poucet essonnien au 5e tour.

En revanche, les clubs essonniens qui étaient opposés à des clubs hiérarchiquement supérieurs, sont tous passés à la trappe. Outre le Val d’Yerres/Crosne AF (R2), étrillé par Drancy (0-4, lire par ailleurs), le FC Massy 91, Tremplin Foot et le FC Etampes, tous pensionnaires de R3, sont tombés respectivement contre Vitry (R1, 1-4), Issy-les-Moulineaux (R2, 0-3) et Livry-Gargan (R2, 0-0, 2-4 TAB). Seul club de District essonnien engagé au 4e tour, le FC Grigny (D4) n’a rien pu faire face à Aulnaysienne (R1, 0-4).