Football [D1 Arkema] : Fleury résiste à Montpellier

Les féminines du FC Fleury 91 ont dû se contenter d’un match nul et vierge à domicile contre Montpellier samedi après-midi en ouverture de la saison.

« Et si la frappe de Léa (Le Garrec) avait fini dans les filets… » David Fanzel sait que le match aurait été sûrement différent mais l’entraîneur du FC Fleury 91 se contentait volontiers du nul (0-0) samedi après-midi à l’issue du match contre Montpellier, 4e du dernier exercice. « C’est un bon résultat quand on joue Montpellier, même si ce n’est plus la même équipe que l’an passé, poursuit le coach floriacumois. Je suis fier de mes joueuses qui ont été disciplinées et courageuses. » De la discipline qui leur manquait lors des matchs de préparation mais dont elles ont fait preuve contre Montpellier pendant 90 minutes.

Un match assez fermé où, en dehors de la demi-volée de 35 mètres de Le Garrec sur l’arrête droite de la transversale des buts montpelliérains (4e), il n’y a eu aucune frappe cadrée sur la première période. Car si les filles de Montpellier prennent le jeu à leur compte, ce n’est pas pour autant qu’elles se montrent dangereuses dans les 18 mètres sur la première période. Weerden croit ouvrir le score mais son but est refusé pour un hors jeu (24e).